Igrejinha encerra 36ª Oktoberfest neste fim de semana

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha se prepara para o seu último final de semana. A expectativa da organização é reunir milhares de visitantes no Parque de Eventos Almiro Grings. Além de gastronomia, atrações típicas, o evento terá na programação shows nacionais, com atrações como Israel & Rodolffo, Nenhum de Nós e Menos é Mais, além do desfile oficial que envolve a comunidade local.

Nesta edição, a festa apresenta ao todo 70 atrações, totalizando 120 apresentações espalhadas pelos sete palcos, que contemplam diferentes estilos musicais.

No segundo Super Sábado da Oktober (25), acontecerá o Desfile Oficial da 36ª Oktoberfest de Igrejinha, que tomará as ruas a partir das 10h30min, reunindo cerca de 2 mil figurantes representando 40 entidades, entre escolas, grupos culturais e organizações da sociedade civil. Neste ano, o desfile será dividido em quatro alas: Abertura, Legado de Tradição, Legado de Amor e Legado de Alegria.

A Oktoberfest de Igrejinha é organizada por mais de 3 mil voluntários, que transformam o evento em uma verdadeira celebração de solidariedade. Parte dos recursos arrecadados durante a festa é revertida para entidades locais. Desde a primeira edição, já foram repassados mais de R$ 33 milhões a diversas entidades da região, contribuindo com mais Saúde, Segurança, Educação e Cultura.

A programação completa e a compra de ingressos podem ser consultadas pelo site www.oktoberfest.org.br