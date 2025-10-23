Fiergs anuncia construção de escola do Sesi em Santa Cruz do Sul

Um novo complexo educacional do Sesi-RS em Santa Cruz do Sul foi anunciado nesta quinta-feira (23) pelo presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, durante a realização do projeto Rota Fiergs no município.

Com investimento de R$ 33 milhões, o espaço contará com 5.580 metros quadrados e capacidade para atender mais de mil alunos. O complexo oferecerá Educação Infantil, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e contraturno tecnológico. As informações são da assessoria de imprensa da entidade.

O início das atividades no complexo educacional está previsto para fevereiro de 2027. A escola de Educação Infantil e o contraturno tecnológico, que hoje funcionam na área central da cidade, serão transferidos para o novo espaço.

O Ensino Médio deve contar com 350 vagas, destinadas prioritariamente a filhos de trabalhadores da indústria, que contam com bolsas e subsídios. Em caso de disponibilidade,

também são oferecidas ao público geral. A iniciativa conta com o apoio da prefeitura de Santa Cruz do Sul.

Além da implantação do complexo, a entidade vem realizando investimentos que somam R$ 50,12 milhões no Vale do Rio Pardo. Desse total, R$ 14,8 milhões se destinam à nova estrutura do Senai Frederico Closs, em Venâncio Aires, inaugurada no início deste ano. Outros R$ 700 mil serão aplicados

na atualização tecnológica do Senai Carlos Tannhauser, em Santa Cruz do Sul, enquanto R$ 1,6 milhão será investido na qualificação dos espaços esportivos do Sesi-RS do município.