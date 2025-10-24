Sapucaia do Sul terá cavalgada pelo Outubro Rosa no sábado

A Cavalgada do Outubro Rosa acontece neste sábado (25), em Sapucaia do Sul, em apoio à campanha de prevenção e combate ao câncer de mama. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Gabinete da Primeira-Dama e do grupo Mulheres de a Cavalo.

A concentração dos participantes será a partir das 8h30min, no Parque de Eventos Jayme Caetano Braun, onde será servido café da manhã aos participantes.

A saída da cavalgada está prevista para as 9h30min, com trajeto passando pelas seguintes vias: Rua Monteiro Lobato, Avenida Henrique Dias, Avenida Jorge Assun, Avenida Manoel Serafim, Avenida Primor, Avenida Sapucaia, Rua Rodrigues de Figueiredo, Rua Cel. João Corrêa, Avenida João Pereira de Vargas, Avenida Mauá e Estrada Bela Vista.

A participação com animais exige a apresentação obrigatória do Guia de Trânsito Animal (GTA), conforme as normas sanitárias vigentes.

A cavalgada é aberta ao público e todos estão convidados a participar e apoiar a causa. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (51) 99541-1085.