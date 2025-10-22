Pesca do bagre em Imbé motiva reunião com pescadores e viagem a Brasília

reunião no Ministério da Pesca, em Brasília. Articulado pelo deputado estadual Luciano Silveira, o encontro teve como objetivo a busca de uma solução definitiva sobre a pesca do bagre-marinho, pois todas as safras do pescado, inclusive a que recentemente foi aberta, foram O vice-prefeito de Imbé, Régis Cacetinho participou, na manhã desta quarta-feira (22), de, em Brasília. Articulado pelo deputado estadual Luciano Silveira, o encontro teve como objetivo a, pois todas as safras do pescado, inclusive a que recentemente foi aberta, foram liberadas mediante liminar judicial , no fim da semana passada.

A reunião, realizada com técnicos do ministério, contou também com a presença do prefeito de Tramandaí, Juarezinho Marques. Conforme Cacetinho, a busca de uma solução definitiva, que não gere desgastes e ações judiciais, é objetivo das duas cidades para a captura do bagre-marinho, espécie que possui grande importância à economia local.

“Essa safra foi liberada para pescadores cadastrados no automonitoramento, também através de uma liminar proposta por Imbé. Com a solução definitiva nossos pescadores terão mais tranquilidade para trabalharem”, pontua o vice-prefeito.

Na terça-feira (21), as secretarias de Meio Ambiente, Proteção Animal e Agricultura (Semmapa) e Pesca (Semp) realizaram uma reunião com mais de 100 pescadores para tratar sobre o retorno da pesca monitorada do bagre .

O encontro, que ocorreu na Câmara de Vereadores de Tramandaí, contou com o apoio da Prefeitura de Tramandaí por meio das secretarias de Pesca e de Meio Ambiente, e tratou dos temas referentes à pesca e monitoramento do bagre , onde cada pescador passou pelo processo de recadastramento no programa e recebeu uma caderneta para anotar dados sobre o automonitoramento dos peixes.

O titular da Semmapa, Gilcimar Amando, destaca que cada pescador assinou ainda um termo de responsabilidade e compromisso, se comprometendo a cumprir as leis que regem o programa, para a execução da pesca monitorada. “É importante ressaltar que, caso o pescador descumpra alguma das normas estabelecidas e assinadas presentes no termo, ele poderá levar uma suspensão ou até ser retirado permanentemente do programa”, acrescenta Gilcimar.

Na semana passada, a 9ª Vara Federal de Porto Alegre, por meio do juiz Bruno Brum Ribas, autorizou a pesca monitorada do bagre-marinho em Imbé e Tramandaí. O município apresentou resultados dos monitoramentos realizados entre 2017 e 2024, que comprovaram a viabilidade da pesca controlada da espécie com base em dados técnicos que indicam estabilidade da biomassa e possibilidade de manejo sustentável.

Desde 2014, a captura do bagre-marinho está suspensa em todo o território gaúcho. Essa restrição vale para toda a bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Em 2018, a 9ª Vara Federal de Porto Alegre autorizou o início do projeto Mopert, com o objetivo de estudar a dinâmica da pesca no estuário lagunar e subsidiar políticas de manejo sustentável.