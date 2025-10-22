População de gambás aumenta em Ivoti na primavera

A chegada da primavera trouxe não só flores e temperaturas mais agradáveis, mas também um aumento na movimentação da fauna silvestre na cidade. Entre os animais mais avistados, está o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), um pequeno marsupial nativo do Brasil, que tem chamado atenção da comunidade e preocupado as autoridades ambientais.

Entre os dias 13 e 22 de outubro, a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) de Ivoti recebeu quinze filhotes de gambá resgatados pela população. Em um caso, os filhotes foram encontrados após um cão matar a mãe dos animais, enquanto os demais foram entregues pelos bombeiros ou moradores da cidade. Em todas as situações, os animais foram encaminhados ao Zoológico Municipal de Canoas para cuidados especializados, já que ainda dependem de atenção antes de poderem ser devolvidos à natureza.

O aumento desses casos não é por acaso: com as temperaturas elevadas e o prolongamento do fotoperíodo típicos da primavera, muitos animais silvestres tornam-se mais ativos, circulando pelas cidades em busca de alimento, abrigo e parceiros para reprodução. Isso faz com que o risco de atropelamentos e encontros com humanos e pets cresça.

Apesar de ainda causar medo em algumas pessoas, o gambá é um animal inofensivo e de grande importância ecológica. Atua no controle de pragas urbanas - como baratas, escorpiões e pequenos roedores - e ajuda na dispersão de sementes, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas.

Alimentando-se de frutas, insetos e pequenos vertebrados, é considerado um onívoro oportunista. Nas áreas urbanas, os principais atrativos para esses animais são lixo orgânico mal acondicionado, restos de ração e árvores frutíferas. É comum que busquem abrigo em forros, telhados e galpões, especialmente durante o período reprodutivo. As fêmeas costumam carregar os filhotes no marsúpio (uma bolsa abdominal) até que estejam desenvolvidos. É por isso que, muitas vezes, são vistos com os filhotes agarrados ao dorso.

A SMA reforça que capturar ou perseguir animais silvestres é crime ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.605/1998. Por isso, ao encontrar um gambá saudável, a orientação é não interferir e permitir que o animal siga seu caminho. Não se deve tentar tocá-lo, encurralá-lo ou agredi-lo, pois, ao se sentir ameaçado, o gambá pode rosnar, liberar um odor forte ou até simular estar morto - comportamento defensivo conhecido como tanatose.

Caso o animal esteja em um local indesejado, como forros ou galpões, recomenda-se realizar a remoção de forma passiva, utilizando luzes fortes à noite e odores desagradáveis, como naftalina, amônia ou alho esmagado. Após a saída do animal, é importante vedar buracos e frestas para evitar que ele retorne. A convivência com animais silvestres faz parte da vida em uma cidade ecologicamente equilibrada. A presença de gambás em Ivoti é um reflexo da boa qualidade ambiental do município e da conexão dos seus corredores verdes com outras regiões da Rota Romântica.



A SMA não realiza a retirada de gambás em forros residenciais, mas oferece orientações à população e recolhe animais feridos ou em risco, encaminhando-os a centros de reabilitação autorizados.

Em caso de encontro com filhotes, é recomendado manuseá-los sempre com luvas, colocá-los em uma caixa com panos e uma bolsa de água quente para mantê-los aquecidos, e entrar em contato com a SMA pelo WhatsApp (51) 3563-6788.