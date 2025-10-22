Natal Luz de Gramado começa nesta quinta

A 40ª edição do Natal Luz de Gramado começa oficialmente nesta quinta-feira (23). Com 88 dias de programação e mais de 350 atrações artísticas, o evento natalino vai promover um reencontro com sua história na solenidade de abertura. O cortejo Caminho de Luzes, que será iluminado por velas, vai relembrar a primeira edição do evento. O público está convidado a participar da caminhada que começa, às 19h, na Praça das Etnias, percorre a avenida Borges de Medeiros e vai até a Rua Coberta.

Após a chegada do cortejo, ocorre a cerimônia oficial e, para encerrar a abertura em grande estilo, a Orquestra Sinfônica de Gramado realiza um concerto especial sob a regência do maestro Júlio César Wagner.

Além do Caminho de Luzes, o Natal Luz terá diversas atrações neste primeiro final de semana. O Grande Desfile de Natal ocorre na sexta-feira (24) e no domingo (26), na avenida das Hortênsias. Já o Nativitaten, faz sua estreia no sábado (25), no Centro de Eventos Serra Park. Os grandes espetáculos começam sempre às 20h.

O evento terá também uma série de atrações gratuitas dentro do projeto Natal Luz para Todos. Na praça das Etnias, a nova Vila de Natal fica aberta das 9h às 21h e recebe os visitantes com intervenções artísticas, sempre às 16h. O público pode conhecer também a Casa do Papai Noel. Já o Palco Rua Coberta, recebe atrações artísticas de sexta a domingo. Outra atração gratuita é o Embaixadores da Magia, a tradicional paradinha com personagens natalinos, que ocorre sábado e domingo, às 15h30. Com a participação do Papai Noel, o desfile pocket vai espalhar alegria pelas ruas centrais de Gramado.