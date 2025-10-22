Projeto de extração de ouro tem investimentos de R$ 225 milhões em Lavras do Sul

A Lavras do Sul Mineração (LDSM), subsidiária da empresa canadense Lavras Gold, já realizou investimentos de R$ 225 milhões no desenvolvimento de seu futuro projeto de exploração de ouro no município de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Com 23 mil hectares de área e 34 processos minerários ativos, a empresa segue em fase de pesquisa mineral, que já apontou uma reserva aproximada de 1 milhão de onças de ouro, e segue para identificação de novos recursos que ampliem a viabilidade econômica de sua mina de ouro na região.

A projeção é que a companhia produza 100 mil onças de ouro por ano - equivalente a 3.120kg -, o que pode significar um faturamento anual de US$ 420 milhões, considerando o preço atual do ouro, com um impacto positivo em toda a economia da região. Só em impostos, são estimados mais de R$ 2,7 bilhões nos primeiros 10 anos de produção.

Com duas sondas em operação, no momento, o projeto da Lavras do Sul Mineração já alcançou 125 mil metros de testemunhos de sondagem. Com resultados promissores, segundo a assessoria de imprensa da empresa, a LDSM projeta o início da construção da futura mina para o ano de 2028, com previsão de operação para o ano seguinte. Ao todo, o projeto prevê um investimento de cerca de US$ 250 milhões para viabilizar a produção anual prevista.

