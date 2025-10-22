Ivoti inicia desassoreamento do Arroio Feitoria para prevenir alagamentos

A fim de prevenir alagamentos, promover a preservação ambiental e garantir mais segurança aos moradores que vivem nas proximidades do Arroio Feitoria, a Prefeitura de Ivoti iniciou nesta terça-feira (21) uma obra de desassoreamento no local.

Para melhorar o fluxo da água e reduzir riscos de enchentes, a intervenção está sendo realizada por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e contempla aproximadamente 1.800 metros de extensão do arroio, que passam por limpeza e retirada de sedimentos acumulados.

O trabalho integra o Programa Desassorear RS, uma iniciativa do Governo do Estado que faz parte do Plano Rio Grande. O programa estadual oferece apoio logístico e disponibiliza equipamentos aos municípios gaúchos, priorizando aqueles que enfrentaram enchentes recentes e que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública.