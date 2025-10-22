Caxias do Sul retoma mutirões de limpeza no sábado

A Prefeitura de Caxias do Sul lança neste sábado (25) o Programa Caxias Mais Limpa. A ação, que tem a parceria com as Associações de Moradores dos Bairros (AMOBs), prevê a limpeza de lixões e a retomada do bota-fora da Codeca, além de recolhimento de carros abandonados e limpezas de áreas verdes.

A primeira ação neste sábado vai ocorrer na zona Norte da cidade. A partir das 8h, os trabalhos se concentram na limpeza dos lixões das ruas Olímpio Susin e Jacob Susin, no Portal da Maestra. Após a limpeza, serão instaladas placas de "Proibido Colocar Lixo" com telefones de denúncia e câmeras de monitoramento.

Paralelo à limpeza dos lixões, será retomado o bota-fora da Codeca. Equipes da Companhia e das outras secretarias envolvidas estarão recolhendo, das 8h às 16h, grandes itens descartados pela comunidade nas ruas principais dos bairros Portal da Maestra, Belo Horizonte e Santa Fé. No bota-fora, a população pode descartar pneus, móveis, eletrodomésticos, colchões, sofás, vidros, metais, isto é, o que a coleta normal não recolhe. Importante salientar que a Codeca não recolhe materiais de construção.

No sábado, 1 de novembro o bota-fora e demais ações do Caxias Mais Limpa serão realizadas nos bairros Vila Ipê, Canyon e Colina do Sol.

A iniciativa é realizada pelas Secretarias do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), de Gestão Urbana, de Obras (SMO), de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), da Segurança Pública e Proteção Social, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), da Coordenadoria de Relações Comunitárias e da Codeca.