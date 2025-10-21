Campos de Cima da Serra recebe recursos para pavimentação

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), destinou mais de R$ 157 milhões para as obras de pavimentação nas rodovias ERS-020 e ERS-427, nos Campos de Cima da Serra.

A ERS-020, que conecta Cambará do Sul a São José dos Ausentes, recebe um investimento de R$ 139,7 milhões para a pavimentação de 27 quilômetros. No momento, a obra conta com 20 quilômetros com pavimentação e drenagem concluídas. Em outros trechos, há 19 quilômetros de sub-base asfáltica finalizada, 11 quilômetros de base concluída e mais quatro quilômetros já asfaltados.

Na ERS-427, que liga Cambará do Sul ao Cânion Itaimbezinho, no Parque Nacional Aparados da Serra, o aporte é de R$ 36 milhões para pavimentar 17 quilômetros. Os trabalhos resultaram em cinco quilômetros de terraplenagem e drenagem concluídos, mais de três quilômetros de base e sub-base executados e 1,6 quilômetro asfaltado – sendo que um quilômetro deste trecho já conta com sinalização.

O titular da Selt, Juvir Costella, pontuou, em nota publicada no site do governo do Estado, que as obras são vitais para o desenvolvimento dos Campos de Cima da Serra. A conclusão dessas pavimentações (...) representa o fortalecimento do turismo, a melhoria do escoamento da produção e a integração das comunidades, facilitando o acesso e gerando novas oportunidades para a região”, afirmou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, disse que as obras apresentam desafios técnicos significativos, especialmente em uma região com as características geográficas dos Campos de Cima da Serra. "Estamos empregando técnicas de engenharia para garantir durabilidade e segurança, além de gerenciar a execução de forma a minimizar impactos e avançar conforme o cronograma. A finalização desses trechos trará benefícios diretos aos usuários e à infraestrutura rodoviária gaúcha”, pontuou.