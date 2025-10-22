Gramado promove grupo de apoio para combate ao tabagismo

A Secretaria da Saúde de Gramado iniciou um novo grupo de apoio para pessoas que desejam parar de fumar. Com 11 participantes, a iniciativa segue a metodologia do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e já apresenta resultados expressivos: cerca de 90% dos integrantes já reduziram significativamente o consumo de cigarros ou abandonaram o hábito completamente.

Os primeiros quatro encontros ocorrem semanalmente, seguidos por reuniões quinzenais e, posteriormente, mensais ao longo de um ano, garantindo acompanhamento contínuo e suporte aos participantes. “A ação faz parte das estratégias do município para promoção da saúde e prevenção de doenças relacionadas ao tabagismo”, destaca a diretora das Ações em Saúde, Flávia Oliveira.

A formação de novos grupos segue ativa e os interessados em participar da próxima edição podem entrar em contato diretamente com a Secretaria da Saúde pelo WhatsApp: (54) 99939-0167.