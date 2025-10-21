Hub de saúde é inaugurado em Lajeado com investimento de R$ 14 milhões

O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates) inaugurou o Hub Tecno Saúde. A estrutura instalada no Prédio 16 da Universidade do Vale do Taquari - Univates, em Lajeado, foi aberta na segunda-feira (20) e tem o objetivo de integrar pesquisadores, profissionais, startups e organizações comprometidas com o desenvolvimento de soluções tecnológicas que promovam o bem-estar das pessoas e melhorem a qualidade dos serviços de saúde.

A estrutura foi viabilizada por meio de recurso captado da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do governo federal, no âmbito da chamada pública MCTI/Finep/FNDCT - Parques Tecnológicos. O investimento é de aproximadamente R$ 14 milhões.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Luís Fernando Saraiva Macedo Timmers, afirmou que o Hub inicia com metas como a criação de 50 startups e 25 serviços tecnológicos voltados à saúde e às engenharias em até cinco anos.

Integrado ao Tecnovates e ao ecossistema de inovação dos Vales do Taquari e Rio Pardo, o Hub Tecno Saúde está alinhado à visão estratégica do programa estadual Inova RS - Região dos Vales, em que um dos focos é a área da saúde.

O Hub está localizado no quarto e no quinto andar do Prédio 16 e conta com coworking dedicado às startups, hospital de simulação realística, FabLab e LabMaker com impressoras 3D para prototipagem e desenvolvimento de tecnologias na área da saúde e ambientes dedicados à pesquisa aplicada.

O simulador de ambulância reproduz o ambiente de atendimento pré-hospitalar e poderá ser utilizado em treinamentos para profissionais de saúde, desde motoristas de ambulâncias até médicos e enfermeiros. O equipamento instalado no Hub é o único disponível no Sul do Brasil, segundo informações da assessoria de imprensa da universidade.

Participaram do desenlace da fita inaugural o presidente da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates), professor Carlos Cândido da Silva Cyrne; o vice-presidente da Fuvates e diretor-administrativo da Univates, Junior Roberto Willig; a reitora, professora Evania; a vice-reitora, Cíntia Agostini; o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Timmers; a gestora do Tecnovates, Cristiani Reimers; a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher; a secretária de Saúde de Lajeado, Giovanna Caribe Athayde Linhares; e os representantes da Finep. Após, foi realizada uma visita guiada pela estrutura do Hub.