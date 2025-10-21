Taquara abrirá novas turmas integrais de pré em 2026

A Prefeitura de Taquara, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, irá abrir novas turmas de Pré I, voltadas a crianças de 4 a 5 anos, com atendimento integral de 7 horas diárias. As novas turmas entrarão em funcionamento a partir do início do ano letivo de 2026, em quatro Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs): Vovó Domênica, Alice Maciel, Tia Bete e Vovó Arlete.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Carla Amaral, ao todo serão 200 vagas, distribuídas entre as quatro unidades. “Esse horário é válido para as turmas de pré-escola das EMEIs. Já temos algumas em funcionamento e, devido à demanda deste ano, serão abertas novas. Já as turmas que estão em escolas municipais de Ensino Fundamental (EMEF) continuarão com horário de 4h”, explica Carla.

Inicialmente, as vagas serão disponibilizadas às crianças que já frequentam as EMEIs em turmas de Maternal II. As vagas remanescentes serão abertas à comunidade, e as famílias interessadas poderão se dirigir à escola de preferência durante o período de matrículas, conforme edital que ainda será divulgado pela Secretaria.

Nas novas turmas, o turno da manhã terá início às 6h30min, com saída às 13h30min, e oferecerá café da manhã e almoço às crianças. Já no turno da tarde, as aulas ocorrerão das 12h30min às 18h30min.



A prefeita Sirlei Silveira destacou a importância da ampliação das turmas integrais para o município. “Essas novas turmas são fundamentais para garantirmos a continuidade do atendimento às nossas crianças e para proporcionar tranquilidade às famílias, que poderão trabalhar com a segurança de saber que seus filhos e filhas estão sendo bem cuidados e recebendo atenção de qualidade pelos profissionais da Secretaria de Educação”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Taquara, pelos telefones (51) 3541-9205, 3541-3035 e 3541-4665.