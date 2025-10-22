Estoques de sangue do Hemocentro em Caxias do Sul têm níveis baixos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul, por meio do Hemocentro Regional (Hemocs), alerta para a situação crítica dos estoques de sangue no município. O balanço atualizado nesta terça-feira (21), apontou níveis críticos para os tipos A-, AB-, AB+, B-, O- e O+, enquanto A+ e B+ encontram-se em estado de alerta.

O diretor-técnico do Hemocentro, Roque Lorandi, reforça o pedido para a população. “Nós estamos com estoques muito baixos e precisamos de mais do auxílio, da colaboração e do altruísmo dos caxienses e dos pessoas da região. Então, convido para que venham ao nosso Hemocentro ajudar a salvar vidas”.

A SMS ressalta a importância da participação da comunidade nesse gesto solidário, visto que o Hemocentro de Caxias do Sul atende 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende 49 municípios da região Nordeste. O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência, relembrando que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas.



Os interessados podem realizar a doação de forma espontânea ou com agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 98418-8487 ou telefone (54) 329004580. O Hemocs está localizado na Rua Ernesto Alves, nº 2.260, ao lado da UPA Central, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h15min às 16h45min (sem fechar ao meio-dia) e aos sábados, das 8h às 12h.