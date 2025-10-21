Embrapa realiza Dia de Campo para celebrar 50 anos em Bagé

A Embrapa Pecuária Sul promove nesta quinta-feira (23), em sua sede em Bagé, um Dia de Campo institucional, com o objetivo de apresentar e discutir novidades tecnológicas para a pecuária e sistemas integrados. O evento, copromovido pela Farsul, Senar/RS e Fetag/RS, tem atividades previstas para os turnos da manhã e da tarde e faz parte das comemorações dos 50 anos da Embrapa Pecuária Sul.

Durante a manhã os participantes terão oportunidade de acompanhar quatro estações, com temas como campo nativo e conservação do solo, melhoramento genético animal, melhoramento vegetal e planejamento forrageiro, e sistemas de produção sustentáveis. Na parte da tarde serão realizadas oficinas temáticas. Os participantes poderão ainda visitar os estandes de instituições e empresas parceiras nesse evento.

Segundo o Chefe Geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Cardoso, o Dia de Campo tem como objetivo mostrar tecnologias e práticas para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável, integrada ou não. “A pecuária tem um papel fundamental para o desenho de sistemas sustentáveis com a produção de alimento de qualidade e que traz consigo uma série de funções ambientais, sociais e econômicas. Nesse evento queremos compartilhar essa ideia de uma pecuária multifuncional e que pode contribuir muito para a sustentabilidade dos sistemas de produção”, ressaltou.