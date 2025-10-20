UFPel realiza concurso público para cargos técnicos

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) lançou edital de concurso público, com nove vagas, para cargos da carreira técnico-administrativa em educação, nível médio profissionalizante e superior.

As oportunidades são para os cargos Técnico de Laboratório – Anatomia e Necropsia (1 vaga) e Microbiologia (1) e Técnico em Contabilidade (1). Já para o nível superior, há vagas para Farmacêutico – Bioquímico (1) e Médico – Anestesiologia (2), Clínica Médica (1), Pediatria (1) e Reumautologia (1).

A data prevista para a realização da prova objetiva é 25 de janeiro de 2026. As informações sobre ações afirmativas, isenção das inscrições, conteúdo da prova, requisitos e demais detalhamentos dos concursos públicos estão disponíveis no edital, no site https://portal.editais.legalleconcursos.com.br. As inscrições serão recebidas de 20 de outubro a 16 de novembro, no mesmo site.