Pelotas conclui nova iluminação do Parque da Baronesa

A Prefeitura de Pelotas realiza nesta segunda-feira (20), às 18h, um ato simbólico para marcar a conclusão da nova iluminação do Parque da Baronesa, finalizando o projeto de revitalização de um dos principais espaços públicos de lazer da cidade.

O trabalho, realizado em parceria entre a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), que é a responsável pelo parque, a Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública (DIP) e a Secretaria de Urbanismo (Seurb), com o apoio técnico da Equatorial Energia, garante maior segurança ao local e seu entorno.

A execução envolveu a substituição do transformador, a homologação da rede pela Equatorial Energia e a instalação completa da entrada de energia e dos cabos que faltavam para o pleno funcionamento do sistema. Com isso, todo o parque passou a contar com iluminação adequada, tanto em suas áreas de circulação e lazer quanto nas quadras esportivas.

Segundo o secretário da SQA, Márcio Souza, o trabalho conjunto entre as secretarias assegura não apenas o funcionamento técnico da rede, mas também a melhoria da segurança para a comunidade do entorno e para os frequentadores do espaço. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.