Comissão debate possíveis recursos para melhorias em trechos da ERS-030

A utilização dos recursos do Fundo do Plano Rio Grande para a recuperação da pavimentação da ERS-030 foi tema de audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. O debate foi uma iniciativa do presidente, Joel Wilhelm e contou com a presença de lideranças políticas e comunitárias dos municípios de Glorinha e Santo Antônio da Patrulha.

“Já tratamos do assunto com o Daer em março, mas precisamos agilizar uma solução para a rodovia, que está esquecida. A 030 tem importância não só para os veranistas, mas para os moradores da região, que se deslocam diariamente entre Glorinha, Santo Antônio da Patrulha e Gravataí”, justificou o proponente do encontro.

Conhecida como Estrada Velha, a ERS-030 foi a única ligação entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte até 1973, quando a BR-290 foi inaugurada. Hoje, a rodovia é a principal rota alternativa à freeway. No entanto, o tráfego pela rodovia é dificultado pela má conservação do asfalto, falta de sinalização, vegetação na pista e ausência de acostamento.

“Estamos buscando uma manutenção mínima para a rodovia que foi abandonada pelo governo. O Funrigs pode ser uma janela de oportunidade para resolver o problema”, declarou o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo.

Já o vereador de Glorinha José Flávio Júnior (PP) disse que “abandono é uma forma legal de dizer o que acontece na ERS-30” e chamou a atenção para as condições de segurança da rodovia e para os riscos de acidente. E o secretário de Obras do município, José Flávio Soares, defendeu a ampliação da mobilização por melhorias na estrada, com a participação de lideranças de outros cidades da região.