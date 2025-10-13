Garibaldi lança espumante dos 150 anos da imigração italiana no dia 19 de outubro

Um evento em Garibaldi, nesta segunda-feira (13), apresentou o espumante criado em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Criado pela Cooperativa Vinícola Garibaldi, em parceria com a Escola de Enologia de Conegliano, na Itália, o produto será lançado de forma oficial no domingo (19), durante a Fenachamp.

A ficha técnica do espumante foi elaborada em parceria pela Associação dos Vitivinicultores de Garibaldi (Aviga) e por professores da escola de enologia mais antiga do mundo, o Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore G. B. Cerletti, de Conegliano. As duas cidades são unidas por um gemellaggio formal, que reconhece oficialmente sua condição de cidades-irmãs.

Elaborado com uvas italianas trazidas pelos primeiros imigrantes, das variedades Trebbiano (85%) e Malvasia (15%) o espumante representa um resgate das origens. Ele é produzido no método Martinotti, também conhecido como Charmat, com todo o processo realizado na Serra Gaúcha. O valor do espumante é de R$ 75,00.

Ricardo Morari, enólogo e gerente técnico da Cooperativa Garibaldi, explica como a ideia foi desenvolvida em parceria com a Associação de Vinicultores de Garibaldi (Aviga). “São duas uvas muito utilizadas em espumantes e tivemos o apoio do pessoal da Itália para desenvolvermos esse produto. Essas duas variedades da Itália nos remetem à história e o que representa a imigração italiana ao Brasil”, conta.

Marcos Carlesso, presidente da Aviga, explica como foi alinhavada a parceria com a Escola de Conegliano para desenvolver esse produto. “A ideia começou há dois anos, quando uma comitiva visitou Conegliano, na Itália, e depois dois professores vieram à Garibaldi para iniciar uma parceria. Depois, surgiu a ideia de usar as uvas italianas e a expertise brasileira para criar o espumante”, disse o presidente da entidade.

Segundo ele, esse é o primeiro passo de uma série de iniciativas que estão sendo alinhavadas entre as duas cidades. Uma das ideias é que italianos ministrem cursos técnicos sobre a produção de vinhos e espumantes em Garibaldi.

Já o prefeito, Sérgio Chesini, falou com entusiasmo sobre o lançamento e lembrou que a cidade terá uma série de atividades até o dia 22 de novembro, quando a cidade celebra os 150 anos da chegada das primeiras famílias italianas. “É mais do que um espumante, é um tributo aos 150 anos de trabalho dos italianos nessa terra. Só podíamos celebrar desta forma, com uma bebida que representa o sentimento de gratidão a eles”, conclui.