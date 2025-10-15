HRSM em Santa Maria recebe R$ 14 milhões em investimentos

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) reforça sua posição como referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para 44 municípios da região Central do Rio Grande do Sul após receber R$ 14 milhões em investimentos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. A instituição conta com 100 leitos ativos, sendo 20 de UTI adulto geral, 40 cirúrgicos e 40 clínicos, e oferece especialidades como cardiologia, endocrinologia, angiologia, nefrologia e oftalmologia, sendo referência para uma população de mais de um milhão de habitantes.

Os recursos permitiram a compra de equipamentos e a realização de obras de infraestrutura, como a implantação de um centro de tomografia, a instalação dos serviços de hemodinâmica e neurocirurgia, além de melhorias estruturais no prédio e no plano de prevenção a incêndios. Apenas na hemodinâmica, foram investidos aproximadamente R$ 6 milhões, possibilitando a realização de 500 exames, entre angioplastias e cateterismos, desde fevereiro. As informações são do site do governo do Estado.

Antes de receber investimentos pelo Avançar Mais na Saúde, o HRSM estava com estrutura deficitária e sem condições de atender à população dos municípios vizinhos. A partir do recebimento dos recursos, a instituição passou por reformas e ampliações que possibilitaram zerar filas de espera e se tornar referência no atendimento de média e alta complexidades na região Central do Estado.

“Conseguimos trazer cirurgias que antes exigiam que os pacientes viajassem muitas horas para realizar. Hoje, somos um dos dois hospitais no Rio Grande do Sul que realizam a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) pelo SUS, um procedimento para tratar obstruções da via biliar, responsáveis pelo conhecido 'amarelão'. O HRSM, que já foi visto como um ‘elefante branco’, ganhou novo significado com a parceria do governo do Estado, iniciando um processo de reformulação e reestruturação que representa um grande avanço para toda a saúde da região Central”, afirmou o cirurgião vascular, Vinícius Menegola.

Com estrutura ampliada, a oferta de novos serviços e capacidade de atendimento, o Hospital Regional de Santa Maria consolida-se como referência em saúde pública de qualidade, garantindo acesso ágil e humanizado à população dos municípios da região Central e fortalecendo o SUS no Rio Grande do Sul.