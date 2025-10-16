Flitaq receberá nomes da literatura em Taquara

De 5 a 11 de novembro , a cidade de Taquara , no Vale do Paranhana, sedia a 2ª Festa Literária Internacional de Taquara (Flitaq) e a Semana Literária. Com realização do Sesc-RS e da Prefeitura Municipal, com apoio cultural das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), o evento deste ano traz o tema “Entre Palavras e Paixões” , explorando as múltiplas formas do amor e do afeto representadas pela literatura em diferentes tempos e culturas. A edição de 2025 terá participação internacional de destaque, com foco em personalidades da Angola , reforçando os laços culturais entre o país africano e o Brasil, que compartilham a língua portuguesa e uma rica tradição literária.

Em Angola, a literatura ocupa papel central na formação da identidade nacional e na expressão das múltiplas vozes do país, marcadas pela oralidade, pela poesia e pela musicalidade. Terra de escritores como Pepetela e Agostinho Neto, Angola também abriga novas gerações de autores que ampliam as fronteiras da lusofonia, entre eles Ondjaki e Kanhanga , que estarão em Taquara para representar a força criativa e afetiva da literatura africana contemporânea. O escritor e poeta Ondjaki é autor de obras traduzidas em mais de dez idiomas e vencedor do Prêmio José Saramago com "Os Transparentes", de 2013. Já Kanhanga, rapper e escritor radicado no Brasil, apresenta seu trabalho mais recente, "Seja Incrível", e participa de atividades que unem literatura, música e identidade.

Entre os autores brasileiros confirmados, estão Natália Borges Polesso , uma das mais relevantes da nova geração da literatura nacional, vencedora e finalista de prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura; Letícia Wierzchowski , autora de mais de 25 livros, entre romances, contos e obras infantojuvenis, com projeção mundial devido ao clássico “A Casa das Sete Mulheres”, de 2002, romance histórico que retrata a Revolução Farroupilha pelo olhar das mulheres e que foi adaptado pela Rede Globo em uma minissérie exibida em mais de 40 países; e o ator e cineasta Werner Schünemann , que estreia na literatura com "Alice deve estar viva".