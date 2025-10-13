Câmara de Caxias do Sul aprova 'Dia S'

A Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 138/2025, que institui o Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Calendário Oficial de Eventos do Município. A iniciativa foi proposta pelo Sindilojas Caxias, por autoria do vereador Edson da Rosa (Republicanos), o relator do projeto foi o vereador José Pascual Dambrós (PSB).

O Dia S será celebrado anualmente em 16 de maio, data que faz referência aos atos públicos promovidos nacionalmente em reconhecimento ao Sistema Fecomércio, reunindo colaboradores, usuários, alunos e professores em todo o país. O objetivo é valorizar as atividades realizadas pelo Sesc e Senac, que têm papel fundamental na promoção do desenvolvimento social, educacional, cultural e econômico das comunidades onde atuam. As informações são da assessoria de imprensa do Sindilojas Caxias.

A aprovação do projeto em Caxias do Sul soma-se a uma mobilização estadual liderada pela Fecomércio-RS, que tem incentivado a criação do Dia S em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Cidades como Gravataí, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Ijuí, Salvador do Sul, Taquara, Pelotas e Lajeado já aprovaram a data, reforçando o reconhecimento coletivo ao impacto positivo das duas instituições.

O parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo da Câmara Municipal destacou que a iniciativa é um ato de justiça e valorização, sem implicar custos adicionais ao poder público.

A sessão contou com a presença de representantes do Sindilojas Caxias, o presidente Rossano Boff, a diretora administrativa Lizete Zamboni Vieira, a gerente executiva Lisandra De Bona, e a assessora jurídica Claudia Picoli, além de Marcos Antônio Ferronatto (presidente do SEGH), Vanderlei Fantinel (gerente executivo do Sindigêneros), Tiago Diel e Iara Sidegum (Senac) e Adriele Massafra Dobler (Sesc).