Estância Velha inscreve para ação de recuperação de solos

Encerram no dia 16 de outubro as inscrições para a Operação Terra Forte, iniciativa de recuperação de solos promovida pela Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura (Semapa) e com apoio do Governo do Estado, Emater e dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural.

O município contará com cinco vagas para produtores e mais cinco para suplentes. A seleção será realizada pelo escritório local do Emater em conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Cada produtor contemplado receberá R$ 30 mil para investir em insumos e na implantação de técnicas de controle de erosão, com supervisão técnica e prestação de contas.

Para participar, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da Emater de Estância Velha (Rua Anita Garibaldi, 299, Centro), levando os documentos necessários (identidade, CAF, DAP e DPF) para o preenchimento do formulário de inscrição.

Com investimento previsto de R$ 300 milhões em todo o Rio Grande do Sul, o programa busca beneficiar diretamente 15 mil famílias e alcançar até 150 mil unidades produtivas. O objetivo é aumentar a resiliência das propriedades da agricultura familiar, deixando o solo mais resistente às mudanças climáticas. O plano de ação escolhido para cada agricultor será definido de acordo com as demandas apresentadas, dentro das opções oferecidas pelo programa.