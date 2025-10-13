Lajeado é pioneira no Brasil ao adotar projeto de educação contínua em escolas

A prefeitura de Lajeado recebeu a equipe do Instituto Stella Goulart e o professor Paulo Fochi, referência nacional na educação infantil, que participaram de encontros de formação para professores das Escolas de Educação Infantil de Lajeado. O Instituto realiza observações pedagógicas, encontros formativos com os educadores e reuniões de alinhamento com a equipe técnica da Secretaria de Educação para qualificar a educação infantil no município.

As atividades fazem parte do projeto de formação continuada desenvolvido pelo Instituto em parceria com o Observatório da Cultura Infantil, uma abordagem que coloca a criança no centro do processo educativo, Lajeado se torna o primeiro município do Brasil a implementar a abordagem do Obeci na rede pública de educação infantil. A parceria tem duração prevista até 2028 e inclui formações quinzenais on-line e encontros presenciais no decorrer do ano.