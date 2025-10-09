Lojistas do Vale do Rio Pardo apostam em um Dia das Crianças diferente

As projeções da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) indicam que o movimento de vendas para o Dia das Crianças em 2025 deve ficar levemente abaixo do registrado no ano passado. A avaliação considera fatores como o encarecimento do crédito, a cautela dos consumidores e a base elevada de comparação de 2024, quando a data foi marcada por forte retomada do consumo.

No Vale do Rio Pardo, a expectativa é de um comportamento mais equilibrado. A avaliação do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) é de que a retração projetada no Estado pode ser minimizada na região, onde o relacionamento próximo entre lojistas e consumidores e o hábito de compra em estabelecimentos locais ainda exercem influência importante. Estratégias como promoções específicas, parcelamentos facilitados e ações de marketing voltadas às famílias podem garantir um desempenho estável, mesmo diante de um cenário econômico mais restritivo.

Conforme o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, o momento exige criatividade e atenção às demandas do público. “O consumidor está mais seletivo, mas não deixou de valorizar o ato de presentear. Cabe ao comércio criar estímulos e experiências de compra que despertem esse desejo, com condições acessíveis e atendimento diferenciado”, avalia. Spode