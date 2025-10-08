Projeto para criar uma cooperativa escolar será iniciado em Esteio

A Prefeitura de Esteio e o Sicredi Origens RS firmaram uma parceria para início do programa Cooperativa Escolar na Escola Municipal de Educação Básica Edwiges Fogaça, no bairro Parque Amador. O documento que formaliza a união foi assinado pelo prefeito Felipe Costella e pelo presidente do Sicredi Origens RS, Ronaldo Sielichow.

As atividades da cooperativa na Escola Edwiges Fogaça serão realizadas no contraturno escolar e contarão com a participação de alunos na faixa etária dos 11 aos 15 anos. Os jovens aprenderão como constituir a cooperativa, elaborar o estatuto social e fazer o fluxo de caixa, além das rotinas administrativas necessárias para o andamento do projeto, entre outros assuntos. O objetivo é desenvolver a educação financeira, o empreendedorismo social e a inclusão nas crianças e adolescentes.

Para início das atividades, serão necessários 20 estudantes inscritos. A escola já conta com 14 alunos confirmados. A ação terá um professor orientador da escola, que receberá formação necessária para realização do programa e assessoria pedagógica do Sicredi. Os estudantes poderão escolher se querem trabalhar com um produto ou serviço.

Se for do interesse do grupo, é possível construir, através da cooperação de todos, o objeto de aprendizagem da cooperativa para comercializá-lo futuramente. A previsão é de que a cooperativa escolar tenha início ainda em outubro.