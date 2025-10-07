Pesquisa em Bom Jesus busca respostas sobre espécie de butiá

Pesquisadores do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação iniciam novo estudo sobre a produtividade dos frutos do butiá-da-serra (Butia eriospatha), espécie nativa da região e única exclusiva da Mata Atlântica, que ocorre nos Campos de Cima da Serra e nas Matas com Araucária. De acordo com o coordenador da pesquisa, biólogo Gilson Schlindwein, a visita a uma propriedade em Bom Jesus teve como objetivo conhecer a área, que tem cerca de 2 mil mudas de butiá, e estabelecer um primeiro contato entre os pesquisadores e os proprietários locais.

A pesquisa vai se dividir em diversas frentes e estudos. Um dos focos é compreender as demandas nutricionais da planta, ou seja, identificar os minerais do solo necessários para o aumento da produtividade dessa espécie de butiá. Também serão realizados estudos diagnósticos da cadeia produtiva do butiá, buscando aproximar a oferta e a demanda por seus derivados, promovendo o fortalecimento econômico e sustentável da cultura.

Outra linha de pesquisa vai ser a análise dos potenciais polinizadores e a identificação da origem floral do mel produzido por abelhas sociais em áreas com agrupamentos do butiá-da-serra, com o objetivo de apoiar estratégias de conservação e uso sustentável dessa espécie nativa.