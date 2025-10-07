Litoral Norte do RS tem queda em indicadores criminais

Segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, os homicídios caíram 32% no Litoral Norte do RS, passando de 304 em 2018 para 206 em 2024. Os latrocínios, por sua vez, despencaram 75%, de 20 para cinco casos. Em setembro, o governo do Estado lançou a Operação Verão Total 2025/2026, vigente de outubro a abril, para integrar ações de órgãos estaduais e reforçar serviços públicos no período de maior fluxo turístico, com foco no Litoral, Serra, Fronteira e áreas de lagoas e balneários.

Nos crimes contra o patrimônio, o litoral também registrou quedas nos últimos sete anos. Os roubos de veículos diminuíram 75%, saindo de 456 para 106. Já as ocorrências em transporte coletivo despencaram 95% (de 424 para 19), enquanto os incidentes bancários reduziram de 19 para quatro, queda de 79%. Vale destacar também a retração de 68% nos casos em estabelecimentos comerciais (1.452 para 456) e 44% nos crimes de abigeato (de 866 para 480). O Litoral tem governo do Estado.

Segundo a delegada responsável pela 7ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (7ª DPRI), Ligia Furlanetto, a melhora dos indicadores de segurança é resultado da organização, da atuação em conjunto das forças de segurança e de melhorias na infraestrutura de trabalho.

O comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral), coronel Artur Marques de Barcellos, salienta que além da integração entre as forças, o investimento em equipamentos e na qualificação do efetivo também contribuem para a queda dos indicadores. “Nos últimos anos, o investimento trouxe um aporte estrutural que facilita o trabalho dos policiais e dá mais confiança aos agentes. Então, a integração, as ações de inteligência e a qualificação do efetivo permitem que nossos policiais estejam cada vez mais preparados para cumprir sua missão”, reforçou.