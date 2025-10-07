Biblioteca Municipal de Santa Maria completa 87 anos de existência

O mês de outubro marca as comemorações dos 87 anos da Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide, em Santa Maria divulga a programação especial com exposições, encenação de livro, teatro são algumas das atividades gratuitas para a comunidade.
A continuidade da programação segue até 31 de outubro, com datas a serem definidas e divulgadas ao longo do mês, como o Brechó do livro; Encontro com os Escoteiros do Grupo Henrique Dias – Fátima Dutra; “Ronda escolar: Educar para Prevenir e Prevenir para Proteger”, palestra “Mundo encantado dos Direitos – Histórias contadas com psicopedagogos” que integram a Guarda Municipal, projeto dirigido as séries iniciais.
A biblioteca, criada em 1938, atende leitores de todas as faixas etárias e disponibiliza de acervo com vários gêneros de títulos, de infantil até adulto. Inicialmente, a sede da biblioteca foi na rua do Acampamento, no prédio que pertencia à Sociedade Italiana. Depois, passou a funcionar no prédio do Theatro Treze de Maio, sendo, em 1992, transferida para a atual edificação na avenida Presidente Vargas.
O principal objetivo, desde sua criação, é incentivar a leitura e oportunizar o crescimento cultural. Para isso, oferece além da pesquisa local, a possibilidade de ser um associado, podendo retirar o livro e levá-lo para casa.
