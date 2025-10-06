Restaurante Popular de Caxias do Sul vai mudar de endereço

O Restaurante Popular (Repop) de Caxias do Sul passará a ocupar novo endereço: o prédio da antiga Incubadora Empresarial, no bairro Cinquentenário (avenida Ruben Bento Alves, 7.715). A inauguração está marcada para o dia 24 de outubro. No local, serão produzidas 1.120 refeições diárias em parceria com a Associação Mão Amiga.

O espaço está passando por adequações externas e internas, para receber os móveis e equipamentos do Repop, que vinha funcionando no bairro São Victor Cohab, em prédio alugado. Agora, como o imóvel em questão pertence à prefeitura, o município deixará de pagar aluguel, gerando uma economia de R$ 18 mil mensais.

A mudança também vai permitir que seja ampliado o número de bairros atendidos com refeições diárias. Além do Canyon (202 refeições/dia), Campos da Serra (290/ dia), Consolação (194/ dia), Reolon (300/ dia) e Casa Bom Samaritano, que assiste a população em situação de rua com 134 refeições/ dia, o Repop vai atender também o Cinquentenário II com 48 refeições diárias.

Segundo da diretora-geral da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kalizia Dalla Zen, a mudança do Restaurante Popular para o novo espaço representa um marco importante para a política de segurança alimentar em Caxias do Sul. “Além da economia de recursos públicos, vamos ampliar a capacidade de atendimento e chegar a mais bairros com refeições de qualidade. Nosso compromisso é garantir que ninguém fique sem ter acesso à alimentação digna nos bairros atendidos”, afirma.