Pelotas realiza 11a Quinzena Gastronômica com participação de 30 restaurantes

Pelotas recebe, entre os dias 4 e 18 de outubro, a 11ª edição da Quinzena Gastronômica. O evento reúne 30 restaurantes da cidade e tem como tema de 2025 “Resgatando memórias, inovando sabores”. Criada em 2004 pelos idealizadores Sady Homrich e Felipe Lang, a iniciativa busca valorizar a gastronomia local, aproximar a comunidade dos restaurantes e posicionar a cidade como referência no setor no Rio Grande do Sul.

O lançamento oficial ocorreu durante um jantar para convidados, que apresentou um menu degustação elaborado por chefs participantes de todas as edições da Quinzena. Cada um trouxe um prato de família, em sintonia com a proposta deste ano. A sobremesa ficou a cargo da chef Cacilda Bento, que apresentou uma releitura do arroz doce. “Um dos temas são coisas da nossa infância. Minha mãe fazia muito arroz com leite, arroz doce, e foi logo o que me veio. Resolvi fazer um arroz doce mais gourmetizado”, contou.

Para Sady Homrich, idealizador do evento, a Quinzena surgiu em um momento em que a competição entre estabelecimentos estava centrada no preço. “Esse evento começou para trazer um pertencimento à gastronomia local numa época em que todo mundo estava concorrendo pelo melhor preço e não pela qualidade. Ao longo dessas 11 edições a gente viu que isso cresceu bastante”, afirmou. Ele destacou que, ao longo do tempo, a valorização de ingredientes locais se tornou um dos diferenciais. “Hoje vários restaurantes privilegiam produtos da região. Isso passa para o público a importância de valorizar a nossa produção.”

Além de movimentar a cena gastronômica, a Quinzena também envolve a formação profissional. O curso de Gastronomia do Senac Escola atua como assessor técnico do evento, oferecendo aos alunos a oportunidade de participar de atividades práticas junto aos restaurantes. “Esse é um momento em que podemos colocar nossos estudantes numa experiência real, prevista na organização curricular do curso. É a chance de vivenciarem o funcionamento de um restaurante e de um evento gastronômico, dentro de um processo de aprendizagem”, explicou Bryan Chaplin, chef e professor da instituição.

Durante os 15 dias, cada restaurante participante vai oferecer um prato especial, elaborado de acordo com sua especialidade, com preço promocional. Os estabelecimentos recebem materiais de identificação, como o totem oficial do evento, para indicar a participação ao público.

O tema escolhido para esta edição reforça a ideia de que a culinária é também um espaço de memória e identidade cultural. Segundo os organizadores, a proposta é resgatar pratos e sabores associados à infância e às tradições familiares, ao mesmo tempo em que chefs criam releituras e inovações a partir dessa base.

Desde sua criação, em 2004, a Quinzena Gastronômica se consolidou no calendário de eventos de Pelotas, contribuindo para que a cidade seja reconhecida como um polo de gastronomia no RS. A iniciativa não tem caráter competitivo, mas sim de celebração, pontua a organização do evento. Ao propor pratos acessíveis e criar oportunidades para o público conhecer diferentes estabelecimentos, a Quinzena busca aproximar a comunidade dos restaurantes e valorizar a produção local.

Com mais de 20 anos de trajetória, o evento segue reforçando o papel da gastronomia como parte da cultura e da economia da cidade. “É uma mostra que envolve tradição, inovação e produtos locais. Esse pertencimento se traduz em pratos que chegam ao público durante esses 15 dias”, resumiu Homrich.