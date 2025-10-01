Passo Fundo recebe caravana para tratar sobre inovação

O Instituto Aliança Empresarial sedia a Caravana de Impacto RS em Passo Fundo, nesta quarta-feira (1), a partir das 13h45, no Hub Aliança. O evento que passa por diferentes municípios do Estado chega à cidade para conhecer os projetos de inovação da Região da Produção e Norte. A iniciativa é promovida pelo Impact Hub Porto Alegre, com co-realização do Sebrae.

A rodada de cases de inovação e apresentação de startups mostra soluções criativas, troca de conhecimento e mostra o nível de consciência sobre inovação e impacto na região. Ao longo do dia, serão apresentados painéis com case de inovação da Be8, Secretaria de Inovação de Passo Fundo, Semente Negócios, Sebrae e Fresol - Economia Solidária e Criativa. O Pitch Day de Startups contará com a participação de três startups de Passo Fundo e região, que concorrem a premiação e serão avaliadas por uma banca técnica.

A presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, destaca que a passagem da caravana pelo ecossistema de inovação do Instituto dialoga com as raízes históricas do município e do Hub Aliança e também com a agenda nacional da economia de impacto social e ambiental. “A passagem da Caravana pelo Hub oferece um panorama de oportunidades para conexão ao nosso ecossistema. A Caravana busca conectar oito regiões gaúchas, mapear vocações, cultura empreendedora e construir uma vitrine de negócios de impacto existente no RS”, pontua, ao lembrar do recente reconhecimento que Passo Fundo recebeu com Selo Ouro do Connected Smart Cities, além de ser um dos principais ecossistemas de inovação consolidados no interior do Estado pelo Sebrae.

Para a secretária de Inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen, a atividade será uma oportunidade estratégica para impulsionar o empreendedorismo local e regional e desmistificar o conceito de inovação sustentável e de negócios de impacto. “A iniciativa mostra, na prática, que é possível conciliar propósito e rentabilidade, fortalecendo a cultura empreendedora e conectando o município a uma rede de inovação. Essa agenda está em sintonia com o Passo para o Futuro, pacto pela inovação de Passo Fundo, que busca consolidar a cidade como referência em inovação”, declara.