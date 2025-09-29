Novo Hamburgo Feevale Summit inicia programação nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (30), tem início o Novo Hamburgo Feevale Summit 2025, evento gratuito e de relevância no cenário de inovação e empreendedorismo do Rio Grande do Sul. A abertura será realizada às 19h30, no Teatro Feevale, com a palestra "Você aprendeu a trabalhar errado e eu também — e agora?", do pesquisador Alexandre Pellaes, que trará reflexões sobre o futuro do trabalho, liderança e modelos de gestão.

A programação se estende pelos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, no campus II da Universidade Feevale e em espaços parceiros da cidade. Serão mais de 130 palestrantes distribuídos em três palcos temáticos, com painéis simultâneos em áreas como negócios conscientes, conexões 360° e inspiração.

Um dos destaques é a Feira de Empregabilidade, ligada ao 17º Trame - Trabalho e Mercado. Na Rua Coberta, das 12h às 21h, serão oferecidas aproximadamente 600 vagas entre estágios e empregos efetivos, por meio do contato direto entre empresas e candidatos.

Além das palestras e da feira, o evento incluirá Vila de Startups, Rodada de Negócios, Open Labs, roteiros turísticos, podcast ao vivo e Vila Gastronômica, somando 62 horas de programação. Ainda há vagas disponíveis, e os interessados podem inscrever-se no site oficial (nhfs.feevale.br). Para participar da palestra de abertura, sugere-se a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, a ser entregue na entrada, em benefício de entidades locais.