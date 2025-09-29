Caçapava do Sul e Dom Pedrito recebem a Rota da Lã

As cidades gaúchas de Caçapava do Sul e Dom Pedrito recebem o curso Rota da Lã a partir da terça-feira (30). Caçapava do Sul, sediará a atividade de 30 de setembro a 1º de outubro, na Feira Municipal de Artesanatos Produtos. Na quinta-feira, dia 2 de outubro, é a vez de Dom Pedrito receber o curso no escritório municipal Emater da cidade. As inscrições e certificação são gratuitas.
A atividade começa em Caçapava do Sul na terça, com o tema Fauna e Flora do Natal da Pampa, ministrada por Nida Duarte, das 13h30 às 17h. Na quarta (1) é a vez de Turismo, Território e Inovação, com Carol Biberg, das 9h às 12h, seguida de Feltragem seca: criação e técnica, das 13h30 às 17h, com Carmem Fernandes; e Patrimônio e Turismo da Lã, com Letícia de Cássia e Eliane Pacheco. Em Dom Pedrito, Carol Biberg apresenta o tema Turismo, território e Inovação, das 9h às 12h, seguida de Feltragem molhada: criação e técnica com Carmem e Sandra Rufino, das 13h30min às 17h.
Fauna e Flora do Natal da Pampa é uma oficina de confecção de peças natalinas inspiradas pelo bioma gaúcho. Em Turismo, território e Inovação, a proposta é inspirar o desenvolvimento de peças pensadas para visitantes e turistas, acessíveis e carregadas de referências ao território. Já "Feltragem: criação e técnica" ensinará técnicas básicas da técnica seca e molhada de entrelaçamento das fibras. As quatro oficinas são voltadas para artesãos. Já Patrimônio e Turismo da Lã é direcionada a comerciantes e gestores e visa aproximá-los a artesãos e público apreciador e turistas da Rota da Lã, qualificando o atendimento, preservando e salvaguardando os bens culturais. Nas redes sociais (@lasdors) é possível conferir a programação completa.