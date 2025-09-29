Igrejinha se prepara para a 36ª edição da Oktoberfest

A cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana, vive a expectativa da 36ª edição da Oktoberfest, programada para ocorrer entre os dias 17 a 26 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. A programação terá mais de 70 atrações espalhadas nas sextas, sábados e domingos, com enfoque cultural e musical, além da parte gastronômica, uma marca do evento germânico.

Para 2025, a organização da festa anunciou a expansão da área do parque, com estruturas temporárias para um multipalco, onde haverá apresentações ao longo do evento, e também uma área maior para o Biergarten, ao lado do parque de diversões. As novidades foram anunciadas pelo casal presidente da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest), Falcon e Alana Jost, do casal vice-presidente, Aline Hess e Tiago Rech, e pela corte do evento, composta pela rainha, Isadora Schilling Lauck, e princesas, Isadora Celine Roth e Andressa Knobloch Boff, em visita ao Jornal Cidades.

Outra novidade para este ano está na tecnologia do evento. Câmeras para reconhecimento facial serão instaladas na entrada para reforçar a segurança daqueles que ingressarão na festa, e chopeiras serão espalhadas para o autosserviço dos consumidores - ou seja, basta pagar e se servir na quantidade comprada, sem a necessidade de filas.

Para Tiago Rech, a festa promete oferecer praticidade aos visitantes. "Chope não faltará (risos). Temos essas chopeiras instaladas, ainda 18 bares, com 350 torneiras e uma tubulação que abastece todo o parque durante o evento", explica. No ano passado, mais de 230 mil pessoas passaram pela Oktoberfest de Igrejinha.

Para esse ano, segundo os organizadores, o dia 26 - último do evento - é o mais procurado, com show da banda de pagode Menos é Mais. Além disso, atrações nacionais, como os sertanejos Zé Neto e Cristiano, Lauana Praado, Israel e Rodolfo e o pop do Nenhum de Nós são algumas das atrações mais esperadas.

Junto à parte musical, os Jogos Germânicos permanecem na Oktoberfest e ganharam novo formato, sendo itinerantes e ocupando diferentes espaços do parque. Já os dias temáticos reforçam a proposta de inclusão: o Besonderertag, destinado a pessoas com deficiência e APAEs, ocorre na terça-feira (21); o Kindertag, voltado às crianças, na quarta (22); e o Seniorentag, dedicado à terceira idade, na quinta (23).

As entradas para a Oktoberfest variam entre R$ 25 e R$ 58, de acordo com o dia e o lote. Há horários de entrada gratuita no parque. Os valores pagos dão acesso aos shows, e outro atrativo são os períodos com chope em dobro. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do evento (@oktoberfest_igrejinha).