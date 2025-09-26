Programa de aluguel social de Canoas será ampliado em 12 meses

O programa Aluguel Social de Canoas terá continuidade por mais 12 meses. O benefício, que atende 1.100 famílias, garante o valor de R$ 1.000,00 mensais para auxiliar no pagamento da moradia, sendo R$ 400,00 custeados pelo Estado e R$ 600,00 pelo município.

Criado em caráter emergencial após a enchente de maio de 2024, o programa se consolidou como uma importante política de proteção social, assegurando dignidade e segurança habitacional às famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o prefeito Airton Souza, a iniciativa representa o compromisso com a reconstrução da cidade. “Estamos trabalhando em prol da população canoense, garantindo dignidade e acolhimento para centenas de famílias que ainda vivem o processo de retomada”, destacou.

O vice-prefeito Rodrigo Busato ressaltou a união de esforços que possibilitou a prorrogação: “O momento é de união e mobilização. Graças ao trabalho conjunto entre os vereadores, a comunidade e o Executivo, conseguimos garantir a renovação do aluguel social em Canoas. Essa medida traz segurança para as famílias que mais precisam e também movimenta a economia local, reafirmando nosso compromisso com uma cidade mais justa e solidária.”

Já o secretário de Assistência Social, Márcio Freitas, lembrou a preocupação constante da comunidade sobre o vencimento do benefício: “Esse diálogo com a população foi fundamental. Nossa equipe construiu um planejamento que garante a continuidade do programa, reafirmando o compromisso do município com políticas públicas que priorizam o bem-estar social.”

