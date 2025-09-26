Seleção dos melhores vinhos, sucos e espumantes ocorre em Caxias

Os premiados no 28º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul serão conhecidos no sábado (27), em jantar no Salão de São Romédio. Além de 15 troféus Grande Ouro, 96 Ouro e oito Prata, será entregue a premiação inédita La Traversata – 150 Anni, inspirado na travessia dos imigrantes pelo Oceano Atlântico. Ela irá para a amostra de maior pontuação (calculada pela mediana) nas categorias de produtos engarrafados.
Esta edição do concurso teve recorde de amostras inscritas - são 385, oriundas de 39 cantinas. “Acreditamos que isto se deve à nova estruturação e modernização do concurso a partir de 2022, com a criação do Comitê, inclusão de novas categorias, feedback da avaliação e novas estratégias comerciais das vinícolas”, afirma o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Dullius, membro do Comitê Organizador. O recorde anterior havia sido no ano passado, com 324 amostras.
Ao todo são 18 categorias: vinhos de mesa a granel (branco, rosado e tinto); vinhos finos a granel (branco, rosado e tinto vinífera seco); vinhos engarrafados (vinífera seco branco, rosado e tinto), de mesa seco (branco, rosado e tinto); Vinho de mesa suave (branco e rosado; tinto); suco de uva integral (tinto; branco e rosado) e espumantes (brut/extra brut/nature; e Espumante moscatel.
Durante o jantar, serão oferecidos 85 rótulos diferentes de produtos das vinícolas caxienses para quem prestigiar o evento. Ao final do evento, será distribuído o folder oficial com os resultados e contatos das vinícolas. As premiações também serão divulgadas nas redes sociais do concurso de Caxias do Sul (@vinhosdecaxiasoficial).
