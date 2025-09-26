Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEventos

Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 00:30

Seleção dos melhores vinhos, sucos e espumantes ocorre em Caxias

Edição do concurso em 2025 bateu recorde de amostras inscritas, com 385 no total

Edição do concurso em 2025 bateu recorde de amostras inscritas, com 385 no total

/SMAPA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
Os premiados no 28º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul serão conhecidos no sábado (27), em jantar no Salão de São Romédio. Além de 15 troféus Grande Ouro, 96 Ouro e oito Prata, será entregue a premiação inédita La Traversata – 150 Anni, inspirado na travessia dos imigrantes pelo Oceano Atlântico. Ela irá para a amostra de maior pontuação (calculada pela mediana) nas categorias de produtos engarrafados. Esta edição do concurso teve recorde de amostras inscritas - são 385, oriundas de 39 cantinas. “Acreditamos que isto se deve à nova estruturação e modernização do concurso a partir de 2022, com a criação do Comitê, inclusão de novas categorias, feedback da avaliação e novas estratégias comerciais das vinícolas”, afirma o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Dullius, membro do Comitê Organizador. O recorde anterior havia sido no ano passado, com 324 amostras.Ao todo são 18 categorias: vinhos de mesa a granel (branco, rosado e tinto); vinhos finos a granel (branco, rosado e tinto vinífera seco); vinhos engarrafados (vinífera seco branco, rosado e tinto), de mesa seco (branco, rosado e tinto); Vinho de mesa suave (branco e rosado; tinto); suco de uva integral (tinto; branco e rosado) e espumantes (brut/extra brut/nature; e Espumante moscatel.Durante o jantar, serão oferecidos 85 rótulos diferentes de produtos das vinícolas caxienses para quem prestigiar o evento. Ao final do evento, será distribuído o folder oficial com os resultados e contatos das vinícolas. As premiações também serão divulgadas nas redes sociais do concurso de Caxias do Sul (@vinhosdecaxiasoficial).
Os premiados no 28º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul serão conhecidos no sábado (27), em jantar no Salão de São Romédio. Além de 15 troféus Grande Ouro, 96 Ouro e oito Prata, será entregue a premiação inédita La Traversata – 150 Anni, inspirado na travessia dos imigrantes pelo Oceano Atlântico. Ela irá para a amostra de maior pontuação (calculada pela mediana) nas categorias de produtos engarrafados.
Esta edição do concurso teve recorde de amostras inscritas - são 385, oriundas de 39 cantinas. “Acreditamos que isto se deve à nova estruturação e modernização do concurso a partir de 2022, com a criação do Comitê, inclusão de novas categorias, feedback da avaliação e novas estratégias comerciais das vinícolas”, afirma o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Dullius, membro do Comitê Organizador. O recorde anterior havia sido no ano passado, com 324 amostras.
Ao todo são 18 categorias: vinhos de mesa a granel (branco, rosado e tinto); vinhos finos a granel (branco, rosado e tinto vinífera seco); vinhos engarrafados (vinífera seco branco, rosado e tinto), de mesa seco (branco, rosado e tinto); Vinho de mesa suave (branco e rosado; tinto); suco de uva integral (tinto; branco e rosado) e espumantes (brut/extra brut/nature; e Espumante moscatel.
Durante o jantar, serão oferecidos 85 rótulos diferentes de produtos das vinícolas caxienses para quem prestigiar o evento. Ao final do evento, será distribuído o folder oficial com os resultados e contatos das vinícolas. As premiações também serão divulgadas nas redes sociais do concurso de Caxias do Sul (@vinhosdecaxiasoficial).

Notícias relacionadas