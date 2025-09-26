Fetag mapeia turismo rural para cidades do Vale do Rio Pardo

O turismo rural ganha centralidade na pauta do desenvolvimento regional com o levantamento que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag) realiza no Vale do Rio Pardo. A iniciativa reúne informações qualificadas sobre empreendimentos já existentes e identifica potenciais de expansão, abrindo caminho para a criação de programas que valorizam a agricultura familiar e a identidade cultural do território. O tema integra a reunião mensal da Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp), realizada no Rural La Campana, em Vale do Sol.

Sandra Wagner, do Instituto de Formação Sindical Irmão Miguel, vinculado à Fetag e responsável pelo estudo, explica que o trabalho envolve visitas, entrevistas e coleta de dados diretamente com os empreendedores. O objetivo é construir um diagnóstico realista da atividade e oferecer subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas. “Nosso propósito é dar visibilidade ao que já existe e criar condições para que novas iniciativas sejam apoiadas. O turismo rural é uma alternativa de renda que dialoga com a preservação ambiental e o fortalecimento das comunidades locais”, afirma.

O presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt, destaca que a aproximação entre entidades e empreendedores é decisiva para consolidar políticas públicas regionais. Para ele, o estudo da Fetag permite estruturar estratégias de longo prazo.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) confirmou a realização da segunda edição do Seminário de Turismo Rural Senar, realizado anualmente como um espaço de capacitação e troca de experiências. A supervisora de Formação Profissional Rural do Senar, Tiele Fernandes, destaca que o evento é fundamental para estimular o surgimento de novos empreendimentos e oferecer suporte técnico aos produtores. “O seminário é uma oportunidade de aprendizado e inspiração. Cada edição mostra que o turismo rural é um caminho viável para diversificação da renda e valorização da cultura local”, afirma. O painel será realizado em Santa Cruz do Sul, em 25 de novembro, no Campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).