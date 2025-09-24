Reuniões em Guaíba discutem o Orçamento Participativo

A Igreja Nossa Senhora de Fátima foi palco da assembleia do Orçamento Participativo (OP) que reuniu cerca de 80 moradores dos bairros Colina, Fátima e Ramada, em Guaíba. A comunidade participou ativamente da votação para definição das prioridades da região, elegendo Saúde e Esporte e Lazer como áreas prioritárias para investimento.

Com esta etapa concluída, o processo segue agora de forma online, no site da prefeitura de Guaíba, até o dia 25 de setembro, quando os cidadãos poderão escolher qual projeto específico dentro desses dois temas deverá avançar para a próxima fase. A votação final, que definirá o serviço a ser efetivamente realizado pela Prefeitura, está marcada para o dia 25 de outubro, também em formato digital.

O secretário de Governo, Ernani Chacrinha, destacou a importância da participação popular no processo. “O Orçamento Participativo é um instrumento democrático que dá voz à comunidade. Ver a mobilização dos moradores desses bairros é a prova de que juntos podemos construir uma cidade mais justa e com prioridades alinhadas ao que a população realmente precisa.”

Já a vice-prefeita, Claudinha Jardim, reforçou o caráter coletivo da iniciativa. “É muito significativo ver os cidadãos se reunindo, debatendo e escolhendo juntos as prioridades. O OP fortalece o vínculo entre a comunidade e a gestão municipal, mostrando que as decisões são tomadas de forma transparente e participativa.”, destacou.