Nova estrutura da unidade materno-infantil é inaugurada em hospital de Caxias

A nova estrutura da Unidade Materno-infantil, que oferece atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Virvi Ramos, foi inaugurada em Caxias do Sul A ala, mantida pelo município desde o início do funcionamento em 1º de julho de 2024, em espaço transitório, recebe mensalmente, a ordem de R$ 1,5 milhão. Somando até este mês R$ 20,7 milhões totalmente custeados pelo município

Composta por Centro Obstétrico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e área de apoio, a maternidade conta com uma estrutura de 1,5 mil m², com oito leitos de internação, 10 leitos de UTI Neonatal, duas salas de partos cirúrgicos, três leitos de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), três leitos na sala de recuperação e dois leitos na sala de observação.

O local tem capacidade para a realização de 80 partos no mês, contabilizando, até o momento, mais de mil partos realizados via SUS. Com a nova estrutura, que tem previsão para iniciar os trabalhos nos próximos dias, os números aumentarão gradativamente, chegando a 130 partos no mês.

Em sua fala o chefe do Executivo, Adiló Didomenico, relembrou das dificuldades enfrentadas para que a maternidade SUS se tornasse realidade e enalteceu o resultado final. “Eu não tenho dúvidas que isso aqui também vai ser um cartão de visitas e isso nos deixa muito satisfeitos. Ela é uma maternidade de ponta, de primeiro mundo. Estamos hoje aqui para presenciar a abertura de uma maternidade infantil que vai marcar a época”, ressaltou.