Festa do Moranguinho bate recorde de público em Bom Princípio

A 21ª Festa Nacional do Moranguinho encerrou no domingo (21), após 14 dias de programação no Vale do Caí. O resultado foi histórico: pouco mais de 265 mil visitantes passaram pelo Parque Municipal, superando as expectativas da comissão organizadora, que inicialmente projetava 180 mil pessoas.

O encerramento foi um reflexo da grandeza desta edição. Mesmo com o clima instável e períodos de chuva, cerca de 15 mil pessoas passaram pelo parque para cantar e se emocionar ao som da banda Traia Véia. A comissão organizadora foi homenageada com um vídeo especial mostrando os bastidores e o esforço de cada integrante. Em seguida, a rainha Amanda Winter anunciou ao público o recorde histórico de visitantes, arrancando aplausos e muita emoção da multidão.

O presidente da Festa, Gerhard Ledur, recebia o carinho de todos e reafirmava que o sucesso só foi possível graças ao trabalho coletivo. “O resultado desta edição é fruto de muitas mãos, de uma comunidade inteira que se uniu para fazer história.” O prefeito Vasco Brandt destacou o legado que a 21ª edição deixa para o município, enquanto a vice-presidente Michele Werner agradeceu a dedicação de cada um, patrocinadores e prestador de serviço que fez a engrenagem girar.

Além do público recorde, a festa de 2025 será lembrada pela excelência na organização, pelo cuidado estético e pela personalização em cada detalhe que encantou os visitantes. Foram mais de 150 atrações que subiram aos palcos, representando diferentes estilos e gerações, numa programação pensada para valorizar a pluralidade cultural. A próxima edição da festa será em 2027.