Égua que reside na fazenda-escola da Ulbra, em Canoas, dá à luz

A fazenda-escola do campus Canoas da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) ganhou uma nova moradora. Menos de 30 minutos depois de ter nascido, a potrinha ainda sem nome e com as pernas bambas já estava mamando na égua Pitiose e sendo acompanhada de longe pelo pai, o garanhão Maufer. O período de gestação durou cerca de 11 meses e a pequena fêmea nasceu saudável com 77 quilos.

A égua Pitiose tem 14 anos e sempre viveu livre na fazenda-escola. “Essa é a primeira cria dela. A Pitiose é arisca, pois ela tem um problema de visão. A mãe dela morou na Ulbra por mais de 30 anos”, conta Ovidio Roque Hennicka, 70 anos, cuidador que trabalha há 22 anos na Instituição.

“O nascimento de um animal em nossa fazenda-escola é sempre um momento de grande alegria e uma oportunidade de aprendizado para nossos alunos, que vivenciam a essência da profissão”, afirma a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Ulbra Canoas, Ana Paula Cassenego. “Guardamos a placenta para estudo”, completa.

Com uma infraestrutura completa, a fazenda-escola permite que os alunos vivenciem o dia a dia do manejo de animais de grande porte, aplicando na prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. Há mais de três décadas, a Medicina Veterinária oferece aos acadêmicos uma estrutura completa com laboratórios especializados em diversas áreas, como microbiologia, anatomia e diagnóstico por imagem.