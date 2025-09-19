Taquara vai receber R$ 48,8 milhões para obras contra alagamento

A histórica dificuldade enfrentada pela comunidade de Taquara com os alagamentos no Centro da cidade está prestes a ser superada. A prefeita Sirlei Silveira participou, no Palácio do Planalto, em Brasília, do anúncio dos municípios contemplados pelo Novo PAC Seleções 2025 – Drenagem e Contenção de Encostas. Taquara foi uma das 174 cidades em todo país escolhida e receberá um investimento de R$ 48,8 milhões para executar o projeto.



Na Pinheiro Machado, o projeto prevê a implantação de galerias celulares em concreto armado no trecho compreendido entre a avenida Sebastião Amoretti e a RS-115. A intervenção permitirá a ampliação da capacidade de escoamento das águas pluviais, solucionando um problema que há décadas causa transtornos à população em períodos de chuvas intensas e repentinas.

A prefeita Sirlei destacou que o resultado é fruto de um trabalho técnico desenvolvido pela Diretoria de Planejamento e Secretaria de Captação de Recursos da Prefeitura. “É um momento histórico para Taquara. Nosso corpo técnico vem há muito tempo estudando e propondo alternativas, em especial para os alagamentos no Centro. Desde 2021, já realizamos intervenções que reduziram os problemas em bairros como o Petrópolis e o Jardim do Prado", disse.



O projeto de Taquara foi cadastrado no sistema do governo federal em março deste ano. Na Pinheiro Machado, além das galerias celulares de 2x2 metros e 3x2 metros, estão previstos ramais para ligação das bocas de lobo e a nova pavimentação da via, garantindo a completa revitalização do trecho. “Parecia um sonho distante, pelo valor elevado da obra, mas hoje podemos afirmar que ele está prestes a se tornar realidade. É um marco para Taquara e uma conquista de toda a comunidade”, completou Sirlei.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do anúncio dos resultados do Novo PAC Seleções para drenagem e contenção de encostas. O presidente estava acompanhado dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, entre outras autoridades.