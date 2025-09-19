Definida a empresa que assumirá a coleta de lixo em Lajeado

A prefeitura de Lajeado concluiu, nesta quinta-feira (18), a fase de propostas e lances da licitação para a contratação da empresa responsável pelos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos do município. A empresa Transportes Serviços do Vale Ltda, sediada em Progresso, apresentou a proposta vencedora no pregão eletrônico. O valor final ficou com um desconto de 22% em relação ao preço inicial.

O processo licitatório, elaborado a partir de um estudo técnico detalhado, busca garantir um serviço de qualidade para a população de Lajeado. A licitação prevê a execução dos serviços de coleta manual e mecanizada de resíduos comuns, além da coleta manual e transporte de resíduos recicláveis em todo o município.

Conforme o edital, a empresa com a proposta vencedora tem um prazo de 24 horas para apresentar a documentação e a proposta readequada ao valor de seu último lance. Dentre as principais mudanças está a implantação inicial de 500 contêineres em regiões de maior densidade populacional, permitindo coleta mecanizada, e a readequação de rotas e horários, com aumento de 9 para 12 equipes de coleta.