Cidade Cenográfica de Santa Fé passará por restauração em Bagé

A Cidade Cenográfica de Santa Fé, localizada no Parque do Gaúcho, em Bagé, será restaurada após mais de uma década da sua construção. O espaço foi erguido em 2012 para as filmagens do longa O Tempo e o Vento, dirigido por Jayme Monjardim e inspirado na obra de Érico Veríssimo. Desde então, tornou-se referência cultural e turística para a região, mas entrou em processo de deterioração nos últimos anos.

A reativação da Associação Centro Cultural e Turístico Cidade de Santa Fé marca o início do trabalho de recuperação. A presidente da entidade, Clori Peruzzo, explicou que a prioridade inicial será estruturar o local para garantir condições mínimas de conservação. “Nós começaremos a partir já do mês de setembro, uma reestruturação daquilo que já teve e que a gente perdeu. Vamos tentar fazer um cercamento, colocar uma cerca elétrica para proteger o local, de repente câmeras ou contratar uma segurança mais especializada para que isso possa se colocar alguma coisa aqui e ter a garantia de que vai ficar”, disse.

De acordo com ela, os primeiros passos incluem a instalação de energia elétrica e de abastecimento de água, que atualmente não existem na área. Pequenos reparos serão executados em convênio com a Prefeitura de Bagé. Já para intervenções mais amplas, a associação buscará recursos por meio de editais do Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e secretarias estaduais, além de emendas parlamentares.

Ideia inicial da associação é concluir reconstrução de casas já iniciadas no local Joice Cougo/Especial/Cidades

A Cidade Cenográfica foi concebida como um conjunto arquitetônico composto por 17 construções, entre elas uma igreja, um sobrado e uma praça central. Erguida em uma área de aproximadamente sete quilômetros do centro de Bagé, integra o Parque do Gaúcho, espaço dedicado à preservação e difusão das tradições culturais da região. Durante as filmagens de O Tempo e o Vento, moradores locais participaram como figurantes e em atividades de apoio, criando laços que ainda hoje são lembrados pela comunidade.

Segundo Bárbara Lignon, assessora de comunicação da entidade, a restauração do espaço desperta expectativa. “As pessoas ficam animadas com a possibilidade da retomada de Santa Fé, porque a gente tem várias histórias com pessoas que não têm ligação nenhuma com teatro, com cinema, com nenhuma dessas artes, que através do filme, das gravações do filme aqui em Bagé, tiveram esse contato, tiveram essa possibilidade de trabalhar com grandes artistas, com grandes diretores, de fazer parte”, relatou.

O Tempo e o Vento fwr:ShortUniqueId: 3335760081 fwr:UniqueId: 8484556605F948A5 8BA003D9661F3271 icc:copyright: Nikon Inc. &Nikon Corporation 2001 icc:description: Nikon Adobe RGB 4.0.0.3000 icc:manufacturer: Nikon Adobe RGB 4.0.0.3000 icc:model: Nikon Adobe RGB 4.0.0.3000 jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 1x1,1x1,1x1 photoshop:CaptionWriter: Globo/Divulgação photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2013-12-18 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) signature: ef29daf6e11e710046e40a191575306c89ca7c21c5a4fa7da6d8401f66d34812 stRef:documentID: adobe:docid:photoshop:c126693c-9dd7-11e1-afe2-ec4cfc475c5c stRef:instanceID: uuid:c126693d-9dd7-11e1-afe2-ec4cfc475c5c tiff:Compression: 1 tiff:ImageLength: 2592 tiff:ImageWidth: 3872 tiff:NativeDigest: 256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,319,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;231FCD82216D7239E8875EF542758CD8 tiff:Orientation: 1 tiff:PhotometricInterpretation: 2 tiff:PlanarConfiguration: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:SamplesPerPixel: 3 tiff:XResolution: 30000000/100000 tiff:YResolution: 30000000/100000 xmp:CreateDate: 2013-08-26T18:56:58-03:00 xmp:CreatorTool: FotoWare indexmanager xmp:MetadataDate: 2013-08-26T18:56:58-03:00 xmp:ModifyDate: 2013-08-26T18:56:58-03:00 xmpMM:DocumentID: uuid:39820C429A0EE311A599A8A7FB053F80 xmpMM:InstanceID: uuid:3A820C429A0EE311A599A8A7FB053F80 Profiles: Profile-8bim: 14686 bytes Profile-exif: 9484 bytes Profile-icc: 492 bytes Profile-iptc: 4000 bytes TV GLOBO/DIVULGA??O/JC

Atualmente em ruínas, a cidade cenográfica poderá, após o restauro, ser incorporada de forma permanente ao Parque do Gaúcho como um atrativo cultural e turístico. O coordenador do parque, Tiago Cesarino, destacou o papel do espaço no fortalecimento regional. “A importância da cidade cenográfica aqui dentro do Parque do Gaúcho é fundamental. O parque passará a ocupar um espaço muito importante no cenário turístico brasileiro. A cidade cenográfica poderá receber turistas de toda a América Latina e de todo o Brasil aqui”, avaliou.

Ainda não há uma estimativa consolidada de investimentos. A expectativa inicial é concluir obras já iniciadas e, ao longo dos próximos 24 meses, avançar gradualmente na reconstrução das 17 casas originais, de acordo com a captação de recursos.

O anúncio da restauração aconteceu em meio às filmagens de Porongos, longa que aborda a Revolução Farroupilha pela perspectiva dos lanceiros negros e que também utiliza Bagé como cenário, em conjunto com o município de Minas do Leão. O movimento reforça a ligação da região com o cinema e aponta para a retomada de um patrimônio cultural que marcou a história recente da cidade.