Defesa Civil aprova novas obras na Ponte da Ilha dos Marinheiros

projeto da segunda fase das obras de recuperação da Ponte da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande . A confirmação foi feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), plataforma que integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e possibilita, entre outras funções, a solicitação de recursos federais. A Defesa Civil Nacional aprovou o. A confirmação foi feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), plataforma que integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e possibilita, entre outras funções, a solicitação de recursos federais.

Com a aprovação do plano de trabalho, os próximos passos envolvem os trâmites orçamentários. O valor destinado a esta nova etapa será de R$ 2,5 milhões. O projeto prevê a instalação de novos pilares, recuperação das mesas e fundação, elevação de estruturas, reparo de consoles e guarda-corpos, além da realização de testes e laudos técnicos finais.

A gestora do GPPE, Giovana Trindade, explicou que a equipe trabalha agora na revisão e finalização do Termo de Referência, que incluirá tanto o projeto executivo quanto o de execução da obra. Essa etapa deve durar cerca de 10 dias. Em seguida, o documento será encaminhado à Secretaria de Compras e Licitações para abertura do processo licitatório.

A licitação será na modalidade Concorrência e ficará aberta por 35 dias úteis para manifestação das empresas interessadas. Após a escolha da vencedora, o prazo estimado para a conclusão das obras será de seis meses, contados a partir do início efetivo dos trabalhos.