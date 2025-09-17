Erechim acelera a liberação de projetos e chega a 700 em 2025

A Sala de Aceleração de Projetos de Erechim tem sido peça-chave para dinamizar o desenvolvimento da cidade. Até agosto deste ano já foram aprovados quase 700 projetos, incluindo construções residenciais, comerciais e industriais. Apenas em agosto, 94 projetos foram liberados.

Um exemplo recente é o projeto da nova unidade da fábrica de rações da Cooperativa Aurora. Após a liberação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAN), o setor conseguiu aprovar o empreendimento em aproximadamente 30 dias, demonstrando a rapidez e a eficiência do processo. A unidade deve gerar 80 empregos diretos e 160 indiretos, com um investimento previsto de R$ 200 milhões.

Também está previsto o fluxo de cerca de 40 caminhões diários, que pode chegar a 120 durante a safra, para recebimento e expedição de produtos na nova unidade da Aurora vai gerar uma movimentação econômica expressiva. Esse aumento no transporte de cargas deve impulsionar diretamente o comércio local, serviços de logística e transporte, além de estimular negócios ligados à manutenção de veículos, alimentação e hospedagem para motoristas.

O secretário de Obras Públicas e Habitação, Mario Rossi, comenta que o novo empreendimento deve produzir 100 toneladas de ração por hora, sendo uma fábrica com tecnologias limpas e sustentáveis. O projeto foi entregue ao gerente geral da unidade, Bernardo Beledelli,, pelo prefeito Paulo Polis e o secretário de Obras Públicas e Habitação, Mario Rossi

O prefeito de Erechim comenta sobre o crescimento econômico e os benefícios para a população. “Cada novo empreendimento, cada nova empresa que se instala na cidade, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com oportunidades para todos”, finaliza.