Santa Maria terá festival para premiar bandas de rock

A cidade de Santa Maria volta a ser palco de uma cena que marcou época: o espírito dos circuitos de rock dos anos 1980 e 1990 ganha nova vida com a realização do Arde Rock Fes , idealizado pela banda Arde Rock. Mais que um festival, o evento é uma afirmação de resistência cultural e um chamado para que o público volte a se emocionar com a força criativa do rock autoral.



O festival distribuirá R$ 40 mil em prêmios para bandas independentes de rock e suas vertentes, com inscrições gratuitas e duas etapas: uma fase online de seleção e a grande final presencial no dia 24 de janeiro de 2026.



A banda, após 16 anos de dedicação ao trabalho autoral e com ouvintes em mais de 43 países, decidiu ampliar sua missão e oferecer ao público e a outras bandas um festival inteiramente voltado ao rock autoral.



A proposta do festival resgata a atmosfera dos circuitos de rock que impulsionaram o surgimento do termo rock gaúcho no fim do século passado. Foi nesse ambiente que surgiram nomes que até hoje representam a música do Rio Grande do Sul. Agora, o Arde Rock Fest busca recriar esse espaço de descoberta, oferecendo às bandas autorais a chance de mostrar composições com identidade, solos marcantes, riffs que emocionam e letras que convidam à reflexão.