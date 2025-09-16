Santa Casa de Rio Grande recebe camas hospitalares

A Santa Casa de Rio Grande recebeu, nesta segunda-feira (15), um lote com 196 camas hospitalares, em ato realizado no Terminal de Contêineres Tecon Rio Grande, no porto da cidade. O ato contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Os itens foram adquiridos com um investimento de R$ 2 milhões realizado pelo governo do Estado.

Cada uma das 196 camas hospitalares adquiridas pela Santa Casa teve custo unitário de R$ 9,2 mil, totalizando R$ 1,8 milhão. O investimento estadual destinado à instituição também contempla a compra de 196 poltronas reclináveis, atualmente em processo de aquisição, com valor individual de R$ 1,4 mil e custo total de R$ 279,7 mil.

Os equipamentos chegaram ao Estado após uma viagem de dois meses desde a Turquia, país de origem. A operação de importação dos equipamentos contou com benefícios como isenção de impostos e aproveitamento de mecanismos filantrópicos, o que permitiu à entidade adquirir camas hospitalares de alto padrão que fortalecem a qualidade no atendimento prestado.

Destinadas exclusivamente às alas de internação clínica e cirúrgica do Sistema Único de Saúde (SUS), as novas camas hospitalares oferecem melhorias na qualidade do atendimento. Antes, as camas antigas dessas unidades eram de ferro e dificultavam a acomodação de pacientes e acompanhantes. Agora, os novos modelos contam com design ergonômico, regulagem automatizada e foco em segurança, o que vai permitir mais conforto e auxiliar para uma rápida recuperação dos atendidos hospital.

Os novos equipamentos suportam até 250 quilos e contam com recursos como ajuste de altura, cabeceira móvel, extensão de leito, grades laterais retráteis e proteção contra lesões por pressão (escaras).

Além de maior conforto, os modelos possuem painéis de controle integrados, permitindo ajustes tanto pelos pacientes quanto pela equipe de enfermagem, com funções como bloqueio, comando de reanimação (RCP) e saída inteligente. Isso também aprimora as condições de trabalho e de manobra dos profissionais de saúde com os pacientes, de acordo com os especialistas.