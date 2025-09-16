Caxias do Sul sedia fórum voltado a jovens e adolescentes

O Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha realiza, nos dias 17 e 18 de setembro, a 3ª Feira do Jovem Aprendiz, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A iniciativa é gratuita e aberta a toda a comunidade, em especial, a jovens de 14 a 24 anos, pais, educadores, empresários, representantes de entidades e comunidade em geral interessada no tema da aprendizagem profissional.

“Aprendizagem Profissional como estratégia de Combate à Evasão Escolar e ao Trabalho Infantil” é o tema deste ano. Na programação dos dois dias estão previstos painéis com lideranças políticas e institucionais, apresentações culturais e artísticas, atividades de orientação profissional, oficinas e exposição do trabalho prestado pelas instituições formadoras e empresas com atuação na aprendizagem profissional na cidade e na região. O evento objetiva mobilizar a comunidade em geral, em relação à eficiência da inclusão qualificada de jovens no mundo do trabalho como política pública.

Dados da capacidade de vagas ocupadas e disponibilidade no Rio Grande do Sul mostram que há demanda de 67.721 vagas e estão contratadas 51.385. Nos 43 municípios da Serra, território da gerência do Ministério do Trabalho, a demanda é 6.049 vagas, com um cenário de 4.963 contratados. Restam 1.086 vagas para contratação.

Já, em Caxias do Sul, existem atualmente cerca de 3.900 aprendizes contratados. O maior percentual está na indústria, seguida pelo comércio e serviços, transportes, rurais e cooperativas. Dentro do que estabelece a lei, em Caxias do Sul, ainda faltariam, em média, 690 aprendizes para serem contratados.